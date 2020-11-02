Пермяки могут сообщить о контакте с больным коронавирусом онлайн

Специальная форма создана на сайте Центра гигиены и эпидемиологии, с помощью нее можно сообщить о контакте с заболевшим коронавирусом. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Пермяки могут рассказать о том, что контактировали с заболевшим коронавирусом через интернет. Специальная форма создана на сайте Центра гигиены и эпидемиологии.

«К категории близкого контакта относятся, совместно проживающие с заболевшим, а также те, кто находился с ним в одном закрытом помещении (в учебном классе, рабочем кабинете) в течение рабочей смены, на расстоянии менее 2-х метров и без использования рекомендованных средств индивидуальной защиты», - пояснил глава пермского Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Как это сделать?

1. Зайти на сайт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в раздел «Центр гигиены и эпидемиологии» (прямой адрес https://www.59fbuz.ru/).

2. Вверху экрана (слева) открыть вкладку «Сообщить о контакте с заболевшим COVID-19».

3. Внести данные в форму, оставить контактную информацию и нажать кнопку «Отправить».

ВАЖНО: Если вы состояли в близком контакте с заболевшим, сохраняйте самоизоляцию в течение 14 дней. Также необходимо помнить, что тестирование контактных лиц проводится на 8-10 день с момента контакта.

Телефоны горячих линий управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: 8 (342) 258 07 87, 8 (342) 236 41 52, 8 (342) 208 34 68, 8 904 842 26 15, 8 904 842 28 55

Телефон горячей линии по коронавирусу и ОРВИ в Пермском крае: +7 (342) 258 07 87.