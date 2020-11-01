В Пермском крае коронавирус за сутки обнаружили в 21 территории

На сегодня во всех территориях Пермского края есть заболевшие коронавирусом. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье за прошлые сутки коронавирус обнаружили в 21 территории. Всего новых случаев 170 - это рекордная цифра за все время пандемии.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми - 102 человека. На втором месте по заболеваемости Березники - 12 заболевших, на третьем - Пермский район (8 заболевших). В Кунгуре - 5, в Орде - 4. Еще по 3 заболевших в Березовке, Краснокамске, Кудымкаре, Гайнах, Осе, Октябрьском, Суксуне, Соликамске и Кунгурском районе.

По одному заболевшему в 7 территориях Пермского края: Александровске, Чердыне, Чернушке, Верещагино, Уинском, Кудымкарском округе и Кочево.

Всего в Пермском крае 13711 заболевший. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.