В Перми ребенок звал на помощь из окна на 9 этаже

Девочка звала на помощь из окна на 9-ом этаже. Фото: архив "КП"

В Перми, 31 октября, прохожие услышали крики из окна на 9 этаже на улице Петропавловской. На подоконнике стоял ребенок и кричал из окна: «Помогите!».

Встревоженные очевидцы позвонили на телефон экстренных служб. На вызов приехали спасатели. Вместе они поднялись в квартиру из которой кричал ребенок, постучали. Дверь им открыла 6-летняя девочка.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, мама малышки решила сходить в больницу пока дочь спит. Она не стала ее будить. Девочка проснулась, увидела, что мамы нет, сильно испугалась и стала звать на помощь. Пока спасатели разговаривали с ребенком мама вернулась.