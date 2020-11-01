В Пермском крае еще 170 человек заболели коронавирусом

170 человек - максимальное число заболевших за сутки за все время. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 170 случаев коронавируса за сутки. Это максимальное число заболевших с начала пандемии в регионе. За все время опасная инфекция подтвердилась у 13 711 жителей Пермского края.

Из новых заболевших - 95 человек проходят лечение в больницах, 75 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди них 74 мужчины, 91 женщина и 5 детей (3 девочки и 2 мальчика).

Среди взрослых: младше 45 лет – 36 человек, 75 человек в возрасте 45-65, 54 человека старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 31 октября – 1,07).