В Минздраве рассказали, когда пермякам будут раздавать бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому

Первые партии препаратов для лечения коронавируса на дому начнут передавать заболевшим через одну-полторы недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермский край из федерального бюджета на лечение больных коронавирусом в легкой форме будет направлено 98 млн рублей. Сейчас готовятся все документы для получения финансирования и начала закупки лекарств.

- Планируется, что первые партии препаратов мы начнем передавать заболевшим через одну-полторы недели, - сообщают в Минздраве. - Это будут делать врачи, которые сопровождают инфицированных на дому. На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем в ближайшей перспективе обеспечить бесплатными лекарствами более 10 тысяч таких пациентов, - отметили в ведомстве.

Напомним, президент Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов больных коронавирусом, проходящих лечение на дому (амбулаторно).

Кроме этого на борьбу с коронавирусом регионам будет выделено дополнительно 10 млрд рублей. На Пермский край предусмотрено 105 миллионов. На них купят средства индивидуальной защиты для врачей, а также потратят на укрепление материально-технической базы больниц Прикамья, где лечат пациентов с COVID-19.