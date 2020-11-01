У 12% жителей Пермского края есть иммунитет к коронавирусу

На конец октября у 12% пермяков есть иммунитет к COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В частных клиниках провели уже более 154 тысяч тестов на антитела (метод ИФА), об этом сообщает Роспотребнадзор. Это означает, что на конец октября, у 12% пермяков есть иммунитет к COVID-19.

В среднем в сутки проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус. Всего на начало октября у нас проведено 786 тысяч исследований на COVID-19.

Кроме частных клиник тестирование проводится в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140.

На утро 1 ноября дома на «карантине» дома находятся 5767 человек, выздоровели 8983 житель Прикамья.

Массовая вакцинация жителей от этой инфекции планируется в начале следующего года.