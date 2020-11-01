Синоптики предупреждают пермяков о гололедице

Автомобилистам стоит быть аккуратнее на дорогах. Фото: архив "КП"

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Пермском крае. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в край придет холодный фронт. Он принесет с собой понижение температуры воздуха и осадки: дождь по югу, дождь со снегом в центральных районах, мокрый снег по востоку региона.

В некоторых районах ожидается гололедица. Сегодня днем, 1 ноября, в Перми до +1°, ночью до -3.

Но смена погоды будет кратковременной. Уже со 2 ноября вновь будет сухо, но прохладно: среднесуточная температура воздуха на 0…+2°С выше нормы. Ночью на уровне -7…-2°С, в Перми около -4°С, днем -2…+2°С, в Перми около 0°С.