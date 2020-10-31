Губернатору понравилось: в Прикамье договорились публиковать «черные списки» по коронавирусу

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На заседании краевого оперативного штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев предложил Министерству территориальной безопасности Пермского края каждую неделю публиковать своеобразный «черный список по коронавирусу» - сводку по нарушителям противокоронавирусных мер. И при этом указывать в ней, сколько было составлено протоколов о штрафах, а также предавать гласности названия организаций - юридических лиц и ИП, которые допустили нарушения.

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину предложение Виталия Костарева понравилось.

- Такие списки важны, пусть жители видят и знают, кто допускает нарушения, - согласился он. - Это помогло бы людям решить, стоит ли посещать такие места, если ходить туда небезопасно.