«Помощь оказалась не нужна». 35-летняя пермячка упала с 5 этажа 16-этажки

Та самая 16-этажка. Фото: Викимапия.

Сегодня ранним утром, 31 октября, в Свердловском районе краевого центра произошло смертельное ЧП.

- В шесть утра на улице Камчатовская, 20 с высоты 5 этажа упала женщина 35 лет, - сообщили спасатели. Помощь оказалась не нужна - она скончалась на месте до прибытия «скорой».

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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