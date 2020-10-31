«Он скатился с крутого откоса!» На набережной Камы в Перми подросток упал в ледяную воду

С водой шутки плохи, а в холода тем более. Фото: Василий Вахрин

- Мальчик упал в студеную реку и сам выбраться не может! – раздался вечером в пятницу взволнованный голос на тревожном телефоне. – Это произошло на набережной Камы. Видимо, он скатился с крутого откоса!

Очевидцы ЧП сообщили, что подросток стоит по пояс в воде возле бетонного склона за магазином «Речник». Как сообщили спасатели, когда они подоспели по указанному адресу на улицу Монастырская, 2, выяснилось, что 16-летний парень сам смог выбраться на берег, не стал дожидаться «скорой помощи» и ушел домой.