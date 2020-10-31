«Возможно, не затушил сигарету». На пожаре погиб 55-летний пермяк

- Фото: Василий Вахрин

В прошедшую пятницу днем пришлось спасать жильцов пятиэтажки на улице Закамская, 35 – там загорелась однокомнатная квартира на 4 этаже. Из ее окон валил густой дым.

По приставной лестнице на улицу спустили четверых детей и шестерых взрослых, еще 27 жителей дома вышли из подъезда сами.

В обгоревшей однокомнатке пожарные нашли тело погибшего 55-летнего хозяина квартиры.

- Предположительно, он скончался от отравления продуктами горения, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.