Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Возможно, не затушил сигарету». На пожаре погиб 55-летний пермяк

Из пятиэтажки пришлось эвакуировать взрослых и детей
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий
-

-

Фото: Василий Вахрин

В прошедшую пятницу днем пришлось спасать жильцов пятиэтажки на улице Закамская, 35 – там загорелась однокомнатная квартира на 4 этаже. Из ее окон валил густой дым.

По приставной лестнице на улицу спустили четверых детей и шестерых взрослых, еще 27 жителей дома вышли из подъезда сами.

В обгоревшей однокомнатке пожарные нашли тело погибшего 55-летнего хозяина квартиры.

- Предположительно, он скончался от отравления продуктами горения, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ЧП