Фото: страница ВК отряда "Лиза Алерт".

Волонтеры из пермского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что поиски 35-летней жительницы Перми Светланы К. прекращены.

Она ушла из дома в микрорайоне Рабочий поселок и пропала еще 14 сентября. Ее родные сообщали, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Усилия волонтеров поискового отряда долго не давали результатов. Теперь они прекратили поиски.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде.

Подробности о том, где потерявшаяся пермячка провела все это время, не сообщаются.