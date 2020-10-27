О сельской ипотеке рассказали в администрации Соликамского городского округа

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23 октября в Соликамске в администрации городского округа состоялся брифинг для СМИ и представителей сельских территорий с целью информирования населения о льготной ипотеке. После увеличения лимитов на субсидирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» внимание к сельской ипотеке возросло. На прошлой неделе этому было посвящено совещание Правительства Пермского края с участием министерства сельского хозяйства и министерства строительства края.

На брифинге в видео-формате присутствовали заместитель директора Пермского РФ Россельхозбанка Полыгалов А.Е. и заместитель начальника отдела розничных продаж Калинина Н.С. Рассказав об основных условиях предоставления сельской ипотеки, представители банка ответили на вопросы. о процентных ставках, географии действия ипотеки, страховании, оформлении заявок.

В 2020 году в Пермском крае Россельхозбанк выдал более 300 сельских ипотечных кредитов на сумму более 600 млн рублей. При этом 60% кредитов выдано на покупку квартир в сельской местности, 40% - на покупку частных домов. В заявках преобладает Пермский район.

«Сельская ипотека – это возможность переехать в экологически благоприятную местность, обеспечить свою семью лучшими условиями для проживания, осуществить давнюю мечту на выгодных условиях. У администрации есть возможность рекомендовать банку застройщиков, это позволит не только покупать готовое жилье, но и строить его на выбранном земельном участке», - отметила первый заместитель главы администрации Соликамского городского округа Татьяна Горх.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки под 2,7% годовых в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Заявку на ипотеку можно подать на сайте Россельхозбанка и цифровом сервисе Свое Жилье, кроме того планируется организовать прием заявок через многофункциональные центры края.

Вторым инструментом в рамках программы является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3 процента годовых действует при оформлении личного страхования.