В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 20 территориях

Всего в Пермском крае 12734 заболевших коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье новые случаи коронавируса выявили в 20 территориях региона. За минувшие сутки их 155. На сегодняшний день коронавирус есть во всех территориях Прикамья.

По информации Роспотребнадзора чаще всего COVID-19 выявляют у жителей Перми - 102 за прошлые сутки. На втором месте по заболеваемости Березники – 9 заболевших, на третьем - Пермский район - 7 случаев. Еще пять заболевших в Кунгуре, по четыре – в Краснокамске и Кунгурском районе. По три заболевших в Нытве, Орде и Октябрьском. По два выявлено в Карагае, Соликамске, Березовке и Большесосновском районе. По одному инфицированному в 7 территориях Пермского края: Очере, Сиве, Александровске, Кишерти, Чернушке, Барде и Чайковском.

Всего в Пермском крае 12734 заболевших.