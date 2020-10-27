«Уехал в клинику». В Перми пятый день ищут мужчину

Станислав Гусельников пропал 22 октября.

В Перми разыскивают 48-летнего Станислава Гусельникова. Мужчину не выходит на связь с родными с 22 октября. Он уехал со станции Шумково Кишертского района в Пермь.

- Последний раз его видели вечером в клинике по адресу: бульвар Гагарина, 32, - сообщают волонтеры «Поискового отряда Ирины Бухановой», которые подключились к поискам. – С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост: 165-170 см, среднего телосложения, серые глаза, темно-русые волосы.

Был одет: в красную болоньевую куртку, флисовую клетчатую рубашку, темно-синие джинсы, зимние черные кроссовки, шапка.

С собой: черный рюкзак.

Особые приметы: сутулится.

Если у вас есть информация о Станиславе Гусельникове, позвоните по телефону: 204 94 04 или 102.