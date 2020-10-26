В Перми пропала 24-летняя девушка

Анна Ходес .Фото предоставлено мамой попавшей девушки

В Перми разыскивают 24-летнюю Анну Ходес. Мама пропавшей девушки Светлана рассказала корреспонденту "КП", что ее дочь ушла из дома 24 октября и исчезла.

- Она прихватила с собой паспорт и банковскую карту, возможно, она уехала в другой город, - рассказала Светлана.

Приметы

Рост 166 сантиметров, светлые волосы, шрам на левой брови и на левой руке. Была одета в черные штаны, красную толстовку, черные зимние сапоги, зимний пуховик баклажанного цвета.

Также сообщается, что Анна нуждается в медицинской помощи.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявления о розыске Анны поступило 24 октября. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону: 02 или писать в соцсети.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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