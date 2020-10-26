В Перми стая лебедей приводнилась на Каме

Пермяк сфотографировал лебедей на Каме в районе Перми I. Фото: Виталий Юрьев.

Пермяк Виталий Юрьев заметил сегодня утром на Каме стаю лебедей. В районе Перми I белоснежные птицы медленно плавали вдоль берега. То шли ровным косяком, то недалеко расплывались. Нынешняя теплая осень, морозы сменяющиеся дождем похоже задержали птиц в наших краях еще ненадолго. Пермяки говорят, что раньше такого не бывало.

- Раньше никогда лебедей на Каме не видел, - говорит Виталий Юрьев. – Снимал их с балкона, пока руки не замерзли. Около 11 утра взлетели и улетели в теплые края.