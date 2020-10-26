Синоптики рассказали, какой день будет самым холодным на этой неделе в Прикамье

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По данным ГИС-центра пермского университета, самым холодным днем на этой неделе в Пермском крае будет вторник, 27 октября. Вечером в столице Прикамья столбик термометра опустится до отметки -5...-6 градусов Цельсия. А ночью на востоке края температура может понизиться до -8…-10°. Однако затем благодаря поступлению теплого воздуха с запада столбик термометра поднимется до 0° … +3°.

- В ночь на четверг есть вероятность прояснений, затем до конца недели сохранится облачная погода с небольшими осадками в виде мороси, в основном по северу и востоку края, - рассказали синоптики . - В самом конце недели через территорию края пройдет холодный фронт, перед которым возможно кратковременное повышение температуры до +5…+7°.

Напомним, специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой будет зима 2020-2021 в Пермском крае. Ждать ли нам трескучих морозов или эта зима будет не столь суровая, читайте в нашем репортаже.