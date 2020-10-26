«Убили мужчину и запугали свидетеля». В Пермском крае осудят троих жителей Добрянки

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2020 года на улице в поселке Вильва Добрянского района 26-летний мужчина и 22-летняя женщина, изрядно выпив, избили 35-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался в Добрянской центральной больнице.

Злоумышленники знали, что на месте преступления был свидетель. 9 июля 2020 года обвиняемая вместе со своей подругой пришли домой к 38-летней женщине, которая была очевидцем избиения, и потребовали от неё дать ложные показания, попутно жестоко избив ее. Вскоре преступники были задержаны.

В отношении 26-летнего мужчины и двух женщин возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и "Принуждение свидетеля к даче ложных показаний с применением насилия" — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.