Специалисты Центра медицинской профилактики расскажут, как распознать первые признаки инсульта и предотвратить его

- Фото: архив "КП"

29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, причиной которого чаще всего является закупорка или разрыв сосудов. В результате нарушается кровоток в мозге, недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток головного мозга и нарушению двигательных функций, речи, памяти.

Основными факторами риска развития инсульта являются:

-повышенное артериальное давление;

-высокий уровень холестерина;

-избыточная масса тела, ожирение;

-курение;

-употребление алкоголя;

-низкая физическая активность.

О том как предотвратить инсульт, проводить профилактику факторов риска его развития, распознать первые признаки инсульта расскажем на лекции с онлайн-трансляцией на сайте газеты «Комсомольская правда» 30 октября в 17-30. Лекцию прочтет врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач по медицинской профилактике ГБУЗ Пермского края «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Юрьевна Огибалова.

Активная ссылка на онлайн-трансляцию лекции будет размещена перед началом лекции на официальном сайте Центра общественного здоровья www.budzdorovperm.ru, в группах в социальных сетях.