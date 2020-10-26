В Перми прохожие нашли на остановке труп мужчины

Мужчина умер на остановке на в микрорайоне Гайва. Фото: chp_59

В Перми сегодня утром на остановке Гайвинская прохожие увидели лежащего на земле мужчину. Признаков жизни он не подавал, тем не менее, на место вызвали «скорую» и полицию. В социальные сети очевидцы отправили фото, накрытого тканью мужчину. В полиции подтвердили его смерть.

- Погибшему мужчине 58 лет, при нем был паспорт, личность установлена, - рассказали в МВД по городу Перми. - По факту обнаружения трупа полиции зарегистрирован материал доследственной проверки. Причины произошедшего выясняются. Признаков насильственной смерти не обнаружено.