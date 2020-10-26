В Пермском крае хозяин внедорожника сгорел вместе с автомобилем

В гараже сгорел мужчина и автомобиль. Фото: 27 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам.

В Красновишерске 24 октября на улице Толстого случился серьезные пожар. Полыхал кирпичный гараж. Когда огнеборцы приехали на место, все уже было охвачено огнем. Внутри гаража стоял автомобиль Volkswagen. Во время тушения пожарные увидели на полу тело мужчины.

В гараже пожарные нашли металлическую печь, скорее всего она и стала причиной пожара.

- Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - В результате пожара сгорел автомобиль, повреждено потолочное перекрытие по всей площади. Общая площадь пожара составила около 36 м. кв.