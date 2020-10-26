В Пермском крае 155 новых заболевших коронавирусом

Из новых заболевших: 94 человека лежат в больницах, 61 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 155 человек. Заболевших в регионе теперь 12 734 человека.

Из новых заболевших: 94 человека лежат в больницах, 61 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,14 (на 25 октября - 1,14).

Из 155 новых инфицированных - 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков). Среди взрослых: младше 45 лет – 30 человек, 60 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет.

За сутки с COVID-19 скончались еще 8 пациентов, выписали 89.