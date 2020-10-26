Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«В машине не было детских кресел». В Пермском крае в аварию попала многодетная семья

ДТП произошло в Гайнском округе
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)
После ДТП медики госпитализировали всех, кто находился в машине.

После ДТП медики госпитализировали всех, кто находился в машине.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Гайнском муниципальном округе 25 октября произошло ДТП. На дороге Кудымкар-Гайны 50-летний водитель ВАЗ-211440, не справился с управлением из-за чего машина оказалась в кювете.

В машине также находились 32-летняя женщина и трое детей. Все они получили различные травмы, медики госпитализировали их в больницу.

- Установлено, что детских удерживающих кресел в автомобиле не было, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП