«В машине не было детских кресел». В Пермском крае в аварию попала многодетная семья

После ДТП медики госпитализировали всех, кто находился в машине. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Гайнском муниципальном округе 25 октября произошло ДТП. На дороге Кудымкар-Гайны 50-летний водитель ВАЗ-211440, не справился с управлением из-за чего машина оказалась в кювете.

В машине также находились 32-летняя женщина и трое детей. Все они получили различные травмы, медики госпитализировали их в больницу.

- Установлено, что детских удерживающих кресел в автомобиле не было, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.