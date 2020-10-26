«Температурные качели». Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В Пермском крае похолодает до -10 градусов. Фото: Василий Вахрин

На этой неделе пермяков ждет нестабильная погода. В понедельник в регионе может существенно похолодать. Днем температура воздуха будет держаться ниже нулевых значений. В некоторых районах похолодает до - 5 градусов. При облачной погоде пройдет небольшой снег.

По информации «Яндекс погода» в Перми сегодня днем будет до -1 градуса, ночью -3. Во вторник она существенно не изменится, а со среды возможно потепление до +4.

- В четверг и пятницу по предварительным данным, днем температура воздуха в Пермском крае составит 0…+5°, ночью 0…−5°, - говорят специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.