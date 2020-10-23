«Амфитеатр с видом на реку и лаундж-зона с шезлонгами». Что нового построено на набережной Камы

Фото: администрация Перми.

– К 300-летию Перми мы обновляем в городе самые знаковые общественные пространства: Комсомольский проспект, эспланаду и, конечно, набережную, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

На днях он проинспектировал, как проводится реконструкция набережной Камы на участке от Коммунального моста до «Порта Пермь».

- Здесь уже построен крупнейший в городе открытый амфитеатр на 1800 мест, зрители смогут увидеть концерты и представления, любуясь на реку, - сообщил Дмитрий Самойлов в своем официальном Instagram-аккаунте. - На участке от детской площадки до амфитеатра уже оборудована полноценная лаундж-зона с шезлонгами, фигурными скамейками, светящимися качелями. Появились здания спортивного кафе и клуба любителей зимнего плавания «Тонус».

– Мы высадили более 100 молодых деревьев разных пород, - рассказал руководитель подрядной организации ООО «ТехДоргрупп» Денис Останин. - В следующем году высадим в нижнем ярусе откоса спортивной зоны манчжурский орех, сибирскую яблоню и другие растения.

Уже в следующем году пермяки смогут воспользоваться всеми функциональными зонами набережной. Продолжается обустройство площадок для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным и большим теннисом, беговой дорожки. Все работы идут по графику, в следующем году подрядчику останется сделать покрытие на спортивных площадках, установить тренажёры.

Обновленная набережная будет использоваться круглый год, для этого к ней подведена вся необходимая инфраструктура.

Набережная Камы в центре города преображается в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов.

В следующем году планируется начать благоустройство набережной в Кировском районе Перми. Это общественное пространство входит в перечень приоритетных объектов проекта «Пермь-300». Здесь отремонтируют дорожки, наладят освещение, проведут озеленение, приведут в порядок места для отдыха у воды.