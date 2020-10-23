Суд Перми назначил дату рассмотрения иска уволенного директора гимназии Элеоноры Падей

Элеонора Падей проработала в гимназии 44 года. Фото: гимназия № 17.

Ленинский суд Перми назначил дату рассмотрения иска бывшего директора гимназии № 17 Элеоноры Падей. Напомним, скандал разгорелся после ее увольнения. Приказ был подписан начальником департамента образования администрации Перми 30 сентября, с чем категорически не согласна Падей и подала иск в суд о восстановлении в должности.

- Иск поступил, дата его рассмотрения назначена на 2 ноября, - рассказали «КП» в Ленинском суде Перми.

Исполняющим обязанности директора гимназии назначена Елена Игоревна Полежаева, завуч по учебно-воспитательной работе.

Справка

Элеонора Падей руководила гимназией 44 года - с 1976 года. Сама она в августе отметила 85-летний юбилей. В числе выпускников гимназии №17 - министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.