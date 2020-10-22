На «Азоте» наградили новаторов

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялось торжественное вручение благодарственных писем участникам проекта «Digital Challenge», организованном компанией «УРАЛХИМ Инновация» совместно с фондом Сколково. Проект направлен на поиск и реализацию инновационных идей.

В рамках уникального проекта «Digital Challenge» от сотрудников компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» было собрано более 130 заявок инновационных идей. От сотрудников «Азота» на конкурс было подано 18 заявок. Жюри конкурса отобрало 3 из них в полуфинал. В финал проекта вошли всего 20 работ со всех площадок предприятий, одна из них - совместная заявка азотчиков, специалистов отдела главного прибориста и сотрудников отдела реконструкции и модернизации «ПМУ». На очном этапе конкурса с 26 по 27 октября в Подмосковном Сколкове проект будет защищать Вероника Падий, главный специалист отдела главного прибориста филиала «Азот». Главная задача инновационного предложения - повышение эффективности производства аммиака.

Вероника Падий, главный специалист отдела главного прибориста филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

-Мы предложили разработать систему, которая на основе цифровой модели оптимизирует процесс, т.е. в реальном времени будут передаваться данные, из существующей системы управления. Это будет цифровой двойник. На основе полученных компьютерных данных с технологии система посчитает определенные параметры и автоматически выдаст расчетные значения. В дальнейшем это приведет к увеличению производительности.

«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Также, работать над проектами Digital Challenge в качестве эксперта, приглашен азотчик Дмитрий Белоус, главный специалист Управления планирования технического обслуживания и ремонта. Так что филиал «Азот» будет представлять сильная команда новаторов. Самые успешные проекты будут масштабированы в рамках компании и на других предприятиях отрасли, как в России, так и в мире. Если проект «Азота» получит одобрение, начнется его реализация. Активных новаторов – сотрудников филиала «Азот» руководство предприятия наградило благодарственными письмами в торжественной обстановке, соблюдая все необходимые меры профилактики.

«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Отметили всех, кто отправлял свои идеи на конкурс инноваций. Мне, как руководителю, очень приятно, что среди азотчиков оказалось много желающих поучаствовать и предложить интересные решения для производства. Это показатель того, что на «Азоте» работают настоящие профессионалы, которые не только добросовестно выполняют свои обязанности, но и стремятся улучшить, усовершенствовать производственный процесс.