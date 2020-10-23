В Перми поставлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Коронавирус присутствует во всех территориях Пермского края. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за сутки выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие живут в 11 территориях региона.

Рекорд по числу заболевших установлен в Перми, здесь 117 жителей заболели коронавирусом.

По информации регионального Роспотребнадзора, 12 заболевших в Березниках, еще два - в Соликамске. По одному подтвержденному случаю в 8 территориях Пермского края: в Бардымском округе, Гайнах, Кудымкаре, Кунгурском и Пермском районах, Лысьве, Суксуне и Чердыни.

Всего в Прикамье выявлено 12133 заболевших во всех территориях Прикамья.