«Гололед и до – 9 градусов». Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни

Самым теплым в предстоящие дни станет 25 октября. Фото: Василий Вахрин

В пятницу в Пермском крае еще больше похолодает. Такой прогноз дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

23 октября температура воздуха опустится до -10, -5°С, максимальная температура воздуха также будет повсеместно отрицательной -5…0°С.

В субботу 24 октября ночью начнут выпадать осадки в западной половине региона, потом перейдут на восток, но на северо-востоке останется сухо. Сначала осадки будут выпадать в виде снега, днем переходя в мокрый снег, по югу в дождь. Складываются благоприятные условия для гололеда и налипания мокрого снега. На дорогах северной половины Пермского края может сформироваться снежный накат. Температура воздуха ночью -7, -2°С, на северо-востоке до -12°С, днем столбик термометра поднимется до 0…+5°С.

В ночь на воскресенье осадки будут выпадать только на севере и востоке Пермского края в основном в виде мокрого снега и дождя, днем ожидается без существенных осадков. Ночью 25 октября +1…-4°С, днем 0…+5°С.

По предварительному прогнозу, в понедельник 26 октября будет холодно (ночью -6, -1°С, днем -3, +2°С) и без существенных осадков. Во вторник 27 октября ночью станет еще холоднее, до -9, -4°, днем, по-прежнему, -3, +2°С.

В погода в Пермском крае будет в пределах нормы, за исключением 25 октября, когда среднесуточная температура воздуха окажется на 2-4°С выше средних многолетних значений.