«Ждал после уроков». В Прикамье 70-летний мужчина развратил двух школьниц

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Преступление произошло 6 февраля 2018 года. В этот день 70-летний мужчина подкараулил двух несовершеннолетних девочек около одной из школ Кировского района города Перми и совершил развратные действия, но без применения насилия.

— Он признан виновным в совершении преступления по статье “Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста”. Суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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