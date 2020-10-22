«Еду только на второй скорости!» В Перми гололед вызвал транспортный коллапс

Фото: скриншот сервиса "Яндекс".

- На Петропавловской с места стронуться сложно, ехал только на 2-й передаче! На Садовом гололед жуткий! – соцсети пестрят сообщениями о транспортном коллапсе, который плотно «запечатал» центр города.

Час пик вроде бы уже давно позади, но народ еще никак не может добраться домой с работы. На Яндекс-пробках на эту минуту красным-красно буквально на всех дорожных артериях в центре мегаполиса – на Попова и Шоссе Космонавтов вплоть до Центрального рынка, на Куйбышева от Белинского до Чкалова и на самой улице Чкалова до Стаханки. Плотные пробки возле ЦУМа и на выезде с Южной дамбы, а также у Цирка.

Не легче и пешеходам.

- С трудом добрел до тренажерного зала. Ноги скользят, - делятся посетители соцсетей.

В дорожном департаменте горадминистрации сообщили, что минувшей ночью начали посыпать дороги и тротуары противогололедными материалами, и будут делать это и в последующие ночи.

Но гололед ночного времени ждать не стал – днем на городских улицах нападал и подтаял снежок, а к вечеру приморозило. И вот результат.