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Последнее время заболеваемость коронавирусом в Пермском края резко возросла. С каждым днем число заболевших переваливает за сто человек. В связи с этим оперштаб вынужден принимать более жесткие меры. В регионе закрываются театры, музеи, работников переводят на удаленку, но особое внимание власти и врачи уделяют ношению масок как в транспорте, так и в общественных местах.

«Комсомольская правда» также решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом: 23 октября ко всем ежедневным газетам будет прилагаться медицинская маска.

Будьте здоровы - берегите себя и своих близких.