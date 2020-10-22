В Перми состоится прямой эфир по предоставлению многодетным денег вместо земли

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми обсудят варианты расширения целевого назначения выплат, предоставляемых многодетным семьям взамен земельного участка В пятницу, 23 октября, в 19.00 в рамках проекта Ресурсный центр «Пермь семейная» при поддержке проекта «Крепкая семья» в Пермском крае и направления «Час с министром» состоится прямой эфир с представителями департамента социальной политики администрации города Перми и депутатами Пермской городской думы. Эфир пройдет в группе во «ВКонтакте» Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» https://vk.com/nasmnogo59.

В ходе эфира участники обсудят предлагаемые изменения в условия предоставления выплаты и расширения спектра целевого назначения выплат, предоставляемых многодетным семьям взамен земельного участка.

Вопросы можно присылать в комментарии к посту по ссылке https://vk.com/nasmnogo59?w=wall-40955911_23122 или в личные сообщения сообщества https://vk.com/nasmnogo59.

Проект Ресурсный центр «Пермь семейная» реализуется при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов, Администрации губернатора Пермского края, компании ООО«Лукойл-Пермь», информационной и методической поддержке Проекта «Крепкая семья» в Пермском крае.