«Женщина-машинист чудом осталась жива». В Перми будут судить владельца башенного крана, падение которого смягчил двухэтажный дом

Падение крана смягчил автомобиль. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Эта строительная авария только чудом не привела к человеческим жертвам.

В мае прошлого года на улице Решетникова на стройплощадке стал падать башенный кран. В кабине находилась женщина-машинист. Ей повезло: кран завалился на стоявший поблизости двухэтажный многоквартирный дом, что смягчило падение. Но при этом один из жильцов был серьезно ранен. Травмы получила и сама крановщица.

В конце концов, кран лег поперек автомобиля, который был припаркован возле дома, что также уменьшило силу удара.

Стоимость поврежденного жилья и искореженного автомобиля эксперты оценили в 28 миллионов рублей.

В аварии обвинили технического директора общества с ограниченной ответственностью «Высота-Пермь», который также является генеральным директором «УМ «Высота». Скоро он окажется на скамье подсудимых. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

27 мая 2019 года на строительной площадке жилого дома по улице Решетникова в Перми из-за разрушения анкерного крепления произошло падение башенного крана, в кабине которого находилась машинист, получившая телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Упавшим краном был поврежден деревянный двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся рядом со строительной площадкой, и припаркованный автомобиль, собственникам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 28 миллионов рублей. Один из жителей дома получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.