В квартире Перми обнаружили труп мужчины

В квартире в Свердловском районе Перми обнаружен труп. Фото: Василий Вахрин

В Перми родственники обеспокоились, когда их одинокий 80-летний родственник перестал выходить на связь. Телефон был отключен, на стук в дверь он не реагировал. Раньше такого не было, а дверь в квартиру заперта изнутри. Родственники вызвал в квартиру, где проживал пенсионер спасателей, чтобы они помогли открыть дверь. К сожалению, пожилой человек скончался.

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