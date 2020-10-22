«Барахтался из последних сил». В Перми щенок провалился в колодец

Спасатели приехали на помощь собаке, но было уже поздно. Фото: Юлия Лоза

В Перми вчера, на улице Куйбышева, 115 а, очевидцы заметили, как маленький щенок провалился в открытый колодец. Собака скулила, барахталась в воде из последних сил, вытащить ее прохожие самостоятельно не смогли и вызвали спасателей. Приехавшие на место вызова специалисты проверили колодец, он был заполнен водой, щенок утонул.

Ранее мы писали, что 21 октября на улице Волгодонская, 21, что в Кировском районе, на ребенка напала собака. Она укусила 8-летнюю девочку за щеку. По информации источника, сообщившем о произошедшем, животное не бездомное, а домашнее. Ребенка доставили в стоматологическую поликлинику, чтобы зашить рану.

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