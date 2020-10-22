Улицы Перми начали обрабатывать от гололеда

Фото: страница в Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.

Столбик термометра в ночное время в краевом центре начал опускаться в минусовую зону.

Минувшей ночью улицы в Перми впервые этой осенью обработали противогололедными реагентами.

- В ближайшее время ночные температуры ожидаются отрицательными, поэтому подрядчикам поставлена задача максимально обрабатывать реагентами тротуары и проезжую часть, - сообщили департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - Это нужно, чтобы в условиях постоянной смены температуры воздуха с минусовой на плюсовую асфальт оставался сухим, и на нем не образовывалась наледь. Особое внимание городские власти пообещали уделять тротуарам, подъемам, склонам и опасным поворотам.

С наледями боролись во всех районах Перми. В Ленинском районе улицы обрабатывали современным реагентом «Бионорд», в первую очередь посыпали спуски и подъемы, а также улицы Окулова и Монастырскую, которые подвержены сильному выветриванию со стороны Камы. В Мотовилихинском районе предусмотрели работу тракторов со специальными прицепами для механической рассыпки противогололедных материалов. Здесь ночью работали дорожные бригады для ручной обработки проблемных участков дорог. В Кировском и Орджоникидзевском районах провели обработку пешеходных переходов, дорожных развилкок, автобусных остановок, заездных карманов, спусков и подъемов.

- Подрядные организации заблаговременно переоборудовали и проверили необходимую спецтехнику для работы в зимних условиях, - сообщили в городской администрации. Контролировать их работу будут районные администрации.

В городской администрации подчеркнули, что в соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми ужесточили требования к подрядным организациям.

- Приемка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, - отметили в горадминистрации. - Также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.