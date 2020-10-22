В Перми собака укусила ребенка за лицо

Ребенка во дворе дома укусила хозяйская собака. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми 21 октября на улице Волгодонская, 21, что в Кировском районе, на ребенка напала собака. Она укусила 8-летнюю девочку за щеку. По информации источника, сообщившем о произошедшем, животное не бездомное, а домашнее. Ребенка доставили в стоматологическую поликлинику, чтобы зашить рану.

Напомним, в Соликамске 29 сентября на улице Цифриновича, 25, на 7-летнюю девочку напала бездомная собака. После школы со старшим братом школьница гуляла во дворе своего дома. Ребята наигрались и решили идти домой. Девочка вприпрыжку побежала к подъезду и тут со спины ее сбила собака. Девочка упала, а дворняга не отступала и укусила ее за лицо.

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