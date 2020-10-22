Отсидевший пермяк в споре задушил руками собутыльника

- Фото: Василий Вахрин

В августе 2019 года 55-летний житель Перми распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым в Березовском районе. Оба мужчины имели за плечами судимости. В разгар застолья между ними произошел спор, в результате которого обвиняемый задушил своего знакомого. На этом он не остановился. Он оттащил тело убитого в лог и сбросил в заросли борщевика, скрывая следы преступления.

Останки мужчины были обнаружены в октябре 2019 года охотником. Личность погибшего и причина смерти вскоре были установлены следователями.

- Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство" — сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.