«Еще больше, чем вчера». В Пермском крае за сутки выявлено 139 случаев коронавирусной инфекции

За сутки в Прикамье коронавирусом заболели езе 139 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае за сутки выявлено 139 случаев коронавирусной инфекции, такие последние цифры приводит Роспотребнадзор региона. Общая цифра заболевших в регионе составляет 12133 человек.

Напомним, днем ранее COVID-19 был выявлен у 132 пермяков.

86 человек проходят лечение в больницах, 53 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых заболевших – 51 мужчина, 79 женщин, 9 детей (мальчик и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 43 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки еще 6 пациентов, выздоровели - 81.