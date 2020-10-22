Телеком-аналитики рассказали, что смотрят пермяки в пандемию

Фото: МегаФон

В период пандемии список самых востребованных сериалов у жителей Пермского края возглавляет «Игра Престолов». С начала 2020 года его посмотрел каждый

второй пользователь МегаФон ТВ, проживающий в Прикамье. В топ самых популярных многосерийных лент также вошли отечественные кинокартины - «Фитнес», «Гранд», «Молодежка» и премьера этого года – сериал «Чики». Если при выборе многосерийных лент жители края отдают предпочтение жанру комедии – 38%, то в фильмах больше склоняются к фантастике и боевикам. На них в общей доле просмотров приходится 40%.

Среди фильмов лидером по числу зрителей в Пермском крае стал детектив с Дэниелом Крейгом: «Достать ножи». В топе этой категории также: «Джокер», «Джентльмены»,

«Ford против Ferrari», « Плохие парни навсегда» и «Терминатор: Темные судьбы».

«Пандемия значительно усилила интерес пермяков к онлайн-кинотеатрам. Только в МегаФон ТВ на одного зрителя мобильного телевидения из Пермского края приходится 7 просмотренных сериалов. По количеству аудитории наш регион обгоняет соседей – Кировскую область, Республику Коми и Удмуртию», - отмечает директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.