В Пермском крае один человек погиб еще трое пострадали в ДТП

Авария произошла в Кунгурском районе. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Кунгурском районе сегодня рано утром на дороге «Кунгур – Насадка» автомобиль ВАЗ-2109 попал в ДТП. По предварительной информации, водитель врезался в дорожное ограждение.От удара автомобиль перевернуло на крышу.

- В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.