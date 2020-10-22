«Взорву дом, не хочу жить». В Перми мужчина хотел покончить с собой

Мужчина угрожал взорвать дом в Перми. Фото: Василий Вахрин

В Перми 21 октября в экстренные службы поступил звонок. В трубку говорил мужчина и заявил, что пьет, не хочет больше жить и собирается взорвать дом. Оставить без внимания такое сообщение невозможно, на улицу Свердловскую тут же выехали спецслужбы.

Полицейские оцепили место происшествия сигнальной лентой и провели переговоры с звонившим. Дом проверили кинологи с собаками, опасных устройств они не обнаружили. Теперь мужчине придется объясняться полицией.