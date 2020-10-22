«Украла золото и миллион». В Перми перед судом предстанет бывшая сотрудница полиции

Сотрудница Свердловского отдела полиции предстанет перед судом. Фото: архив "КП"

В Перми на скамье подсудимых окажется бывшая начальник отделения по расследованию преступлений против личности. Ей инкриминируют присвоение и растрату, фальсификацию доказательств по уголовному делу и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Расследовали уголовное сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. По их данным, обвиняемая, находясь на рабочем месте, присвоила и растратила вверенных ей два золотых кольца, общей стоимостью 38 тысяч рублей, и деньги - более 1,7 миллиона рублей, изъятых по уголовным делам. Также начальник сфальсифицировала два протокола осмотра документов, внеся в них ложные сведения, что в качестве понятых, якобы, участвовали граждане. В действительности они не принимали в них участия, обвиняемая, сфальсифицировала их подписи. Преступление удалось выявить сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю.

- Она же, совершила незаконное распространение сведений о частной жизни своей коллеги, составляющих ее личную тайну, без ее согласия, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Женщина уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.