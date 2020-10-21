В Пермском крае коронавирусом болеют 226 врачей

За последние две недели были перепрофилированы отделения двух крупных больниц под коронавирусных больных Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании оперштаба замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев сообщил, что в регионе продолжают разворачивать новые койки для пациентов с пневмонией и коронавирусом.

- На сегодня развернуто 3819 коек. За последние две недели были перепрофилированы отделения двух крупных больниц: 350 коек появилось в Городской больнице имени Граля и 167 – в Клинической больнице Свердловского района. До конца недели развернем еще 60 коек на базе Березовской центральной районной больницы, - отчитался Рожнев.

Губернатор напомнил, что разворачивать дополнительные койки необходимо исходя из уровня заболеваемости, чтобы палаты не пустовали, а могли использоваться под плановые госпитализации.

Замминистра добавил, что на сегодня в регионе практически в круглосуточном работают большинство компьютерных томографов. Кроме этого для диагностики коронавируса задействованы 230 рентген аппаратов. По словам Рожнева, на сегодня до 32 процентов госпитализированных пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, однако число пациентов, находящихся в средней степени тяжести и нуждающихся в круглосуточном наблюдении, постепенно возрастает. Также растет число пациентов нуждающихся в интенсивной терапии.

- Одним из наиболее важных на сегодняшний день вопросов является тема кадрового обеспечения. Особенно это касается анестезиологов и реаниматологов. Со специалистами среднего звена на этой неделе ситуация улучшилась, если неделю назад не хватало порядка 20 процентов специалистов, сейчас порядка 14 процентов. Несколько стабилизировалась и ситуация с врачами, однако дефицит сохраняется, это связано с тем, что 226 врачей болеют, а три процента специалистов - старше 65 лет, которых нельзя привлекать к лечению больных коронавирусом. Ощутимую поддержку в сложившейся ситуации оказывают волонтеры, которые работают на горячей линии и преподаватели пермского медуниверситета, которые дистанционно занимаются подготовкой наших специалистов к работе в перепрофилированных медицинских организациях, - отметил Рожнев.