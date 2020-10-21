На авто - и железнодорожном вокзалах в Перми установят тепловизоры для выезжающих пассажиров

- Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня, 21 октября, на заседании опертштаба по борьбе с коронавирусом и.о. министра транспорта Николай Уханов предложил установить пункты контроля с тепловизорами на авто- и ж/д вокзале Пермь-II.

- В аэропорту сегодня установлены терминалы для бесконтактного измерения температуры. Пассажиры проходят через них за 3 секунды, поэтому задержек на входе не бывает. На авто - и железнодорожном вокзалах на входе в город также обустроены термопункты. У нас есть предложение установить два дополнительных пункта с тепловизорами на выходе из города. Эту работу мы можем выполнить до конца недели, - заявил Уханов.

Глава Прикамья вместе с членами оперштаба единогласно поддержали инициативу.

- Это точно лишним не будет с точки зрения определения контактных лиц, - сказал губернатор.