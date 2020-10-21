Студентов старших курсов пермского медуниверситета планируют привлекать к работе с больными коронавирусом

- Фото: архив "КП"

В понедельник, 19 октября, на заседании оперативного штаба ректор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Ирина Корюкина отметила плотное взаимодействие с Министерством здравоохранения Пермского края.

- На сегодняшний день мы обучили более 11 тысяч медсестер и около 8 тысяч докторов работе в ковидных отделениях. Нам хотелось бы оперативней получать приказы о выходе специалистов на работу. Сейчас мы активно обсуждаем вопрос о том, чтобы студенты старших курсов приняли непосредственное участие в работе лечебных учреждениях Пермского края, - заявила Корюкина.

Дмитрий Махонин оценил высокий вклад медуниверситета в борьбу с эпидемией коронавируса и добавил, что сейчас ведутся переговоры по перепрофилированию профилакториев для лечения больных COVID-19.

- Планируется, что в санатории будут направляться пациенты с легкой формой коронавируса, долечиваться. В связи с этим я попросил бы вас помочь обучить персонал санаториев, тем самым пациенты с легкой формой будут получать квалифицированную медицинскую помощь, и у нас останется больше свободных специалистов, которые могут оказать помощь более тяжелым пациентам.

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