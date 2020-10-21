Роспотребнадзор: большинство заболевших коронавирусом пермяков не носили маски

- Фото: архив "КП"

На сегодняшнем заседании оперативного штаба заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александр Зомарев отметил рост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах.

- Особенно беспокоит рост заболеваемости среди лиц старше 60 лет. Также за последнюю неделю 42,4 процента заболевших - работающее население. Мы опросили жителей региона, которые заболели две недели назад, выяснилось, что 82 процента заболевших не соблюдали масочный режим, 68 процентов нарушали социальную дистанцию, а 71 процент заболел при посещении массовых мероприятий, - отметил Зомарев.

В связи с этим Зомарев попросил принять дополнительные меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах, автобусах, электричках и задействовать в проверках сотрудников МВД, Росгвардии, региональных министерств и органов местного самоуправления.

- Контроль должен быть обязательным и показательным. Необходимо вовлекать в процесс контроля бизнес. Также предлагаем приостановить проведение массовых мероприятий в помещениях, ограничить режим работы организаций общественного питания до 22.00.

Ректор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Ирина Корюкина отметила плотное взаимодействие с Министерством здравоохранения Пермского края

- На сегодняшний день мы обучили более 11 тысяч медсестер и около 8 тысяч докторов работе в ковидных отделениях. Нам хотелось бы оперативней получать приказы о выходе специалистов на работу. Сейчас мы активно ведем работу, чтобы студенты старших курсов приняли непосредственное участие в лечебных учреждениях Пермского края.

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