МФЦ Пермкого края возвращается к приему по предварительной записи

Фото: permkrai.ru

Сегодня, 21 октября, на заседании оперативного штаба было принято решение о возвращении приема жителей края в многофункциональные центры по предварительной записи.

Руководитель МФЦ по Пермскому краю Игорь Никитин отметил, что последнее время в филиалах организации наблюдается существенный рост числа обращений. При этом более 120 сотрудников находятся на больничном, а 60 операторов переведены на единую горячую линию по коронавирусу. Чтобы снизить нагрузку на МФЦ и сократить количество людей, которые одновременно находятся в помещении, Никитин предложил вернуться к обслуживанию граждан по предварительной записи.

Губернатор Пермского края поддержал предложение Никитина:

«Необходимо сделать все так, чтобы не создавать неудобств жителям, которые будут обращаться за государственными услугами в многофункциональные центры, поэтому вводим переходный период. Механизм такого режима работы был отработан весной-летом, процесс не новый», - отметил Дмитрий Махонин

Переход на новый режим работы начнется 26 октября. Записаться на прием жители Пермского края могут через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», в группе «Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной сети ВКонтакте или через контактный центр по телефону: 8-800-23-43-275.